



В Мамаївцях виявлено 800 кущів конопель - 12.07.2018 16:38

Поліція Чернівецької області продовжує проводити оперативний захід під умовною назвою «Мак 2018», щодо припинення незаконного обігу наркотичних речовин.

33-річний житель села Мамаївці Кіцманського району на своїй присадибній ділянці вирощував 800 кущів конопель.

Плантацію із нарковмісними рослинами 11-го липня викрили працівники Кіцманського відділу поліції спільно з Управлінням протидії наркозлочинності ГУНП.

Від початку операції «Мак 2018», яка проводиться на території області це найбільше насадження конопель, що задокументували правоохоронці.

Поліціянти провели санкціонований обшук житла даного чоловіка, під час якого виявили 33 раніше зірвані рослини схожі на коноплі.

Також поліцейськими із будинку було вилучено згорток фольги з речовиною рослинного походження ззовні подібною на канабіс, склянну банку із вмістом речовини рослинного походження та металеву коробку із насінням схожим на конопляне. Все вилучене поліціянти направили на експертизу.

За цими фактами розпочато кримінальні провадження передбачені частиною 2 статті 310(Посів або вирощування снотворного маку чи конопель) та частиною 1 статті 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.

Звертаємо увагу буковинців, що вирощування нарковмісних рослин без відповідних на те дозволів передбачає кримінальну відповідальність. Тож поліція звертається до громадян не порушувати законодавство, щоб уникнути можливих наслідків.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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