ДТП в Черновцах на Южно-Окружной 12 07 2018- 12.07.2018 14:26
В Черновцах на перекрестке улиц Южно-Окружная и Головная произошла авария. ДТП случилось в районе 14:00.
На снимках видно, что участников аварии двое - грузовик марки DAF и легковой автомобиль марки Chery. Очевидцы сообщают, что фура врезалась в авто, когда иномарка осуществляла поворот.
В настоящее время о пострадавших в результате данного ДТП не сообщается.
На место происшествия вызваны патрульные полицейские. Подробности данного ДТП - вскоре на нашем сайте.
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