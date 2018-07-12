



ДТП в Черновцах на Южно-Окружной 12 07 2018 - 12.07.2018 14:26

В Черновцах на перекрестке улиц Южно-Окружная и Головная произошла авария. ДТП случилось в районе 14:00.

На снимках видно, что участников аварии двое - грузовик марки DAF и легковой автомобиль марки Chery. Очевидцы сообщают, что фура врезалась в авто, когда иномарка осуществляла поворот.

В настоящее время о пострадавших в результате данного ДТП не сообщается.

На место происшествия вызваны патрульные полицейские. Подробности данного ДТП - вскоре на нашем сайте.

Платиновая Буковина, Черновцы

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