



Процедура подписания деклараций с врачами стала проще - 12.07.2018 13:54

Для удобства пациентов было решено упростить процедуру подписания декларации с врачами. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

В рамках кампании "Врач для каждой семьи" уже 12 миллионов украинцев подписали декларации со своими врачами. В процедуру подписания декларации были внесены некоторые изменения, призванные сделать процедуру проще для украинцев, о чем сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Так, для подписания декларации достаточно паспорта для взрослого или свидетельства о рождении для ребенка, а также идентификационного номера (индивидуальный номер налогоплательщика). Либо же кода может не быть, если в паспорте есть соответствующая отметка о неполучении данного документа. То есть, больше нет необходимости делать копии документов. Так, у врачей не будет никаких копий документов, а лишь экземпляр декларации с подписью пациента.

Супрун также отметила, что каждый украинец должен подписать декларацию с врачом, чтобы рассчитывать на предоставление полного пакета услуг первичной медицинской помощи. Отказать пациенту в предоставлении бесплатной помощи на первичном рынке даже при отсутствии декларации, если человек находится в неотложном состоянии (при обострении хроничесикх заболеваний, очень высокой температуре или повышении давления) медики не могут.

Платиновая Буковина

Всі новини