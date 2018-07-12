Житель Хотина попався на вимаганні хабаря у розмірі 50 тис грн

- 12.07.2018 13:35
Житель Хотина попався на вимаганні хабаря у розмірі 50 тис грн

Затриманому буковинцю вже оголошено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення. Вимагачу загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Увечері 9-го липня до поліції звернувся 34-річний чернівчанин. Чоловік повідомив, що невідома особа погрожує насильством і вимагає 50 тисяч гривень. Цю суму заявник мав сплатити вимагачу, щоб той не перешкоджав його підприємницькій діяльності.

Під час перевірки отриманої інформації, працівники Управління карного розшуку ГУНП в Чернівецькій області встановили, що підприємець планував організувати на перехресті доріг «Хотин-КПП «Росошани»-Чернівці-Сокиряни» пункт прийому яблук для подальшої їх реалізації. Коли чернівчанин приїхав з робітниками на вказане роздоріжжя, щоб підготувати місце для своєї діяльності, туди ж під’їхав і 34-річний житель Хотина. Чоловік поводився агресивно, погрожував присутнім фізичною розправою і вимагав у підприємця гроші. Почувши відмову, розлючений агресор порізав шини та розбив бокове вікно в мікроавтобусі заявника.

Побоюючись за власне життя й здоров’я, потерпілий покинув пошкоджений транспорт і втік з місця інциденту. Однак зловмисник не заспокоївся і вже в телефонному режимі продовжував вимагати гроші, погрожуючи спалити мікроавтобус підприємця. Маючи при собі 200 доларів США, чоловік домовився з вимагачем, що віддасть спочатку ці кошти і в подальшому до 15-го серпня щотижня сплачуватиме йому аналогічну суму.

Повернувшись на вказане перехрестя, підприємець зустрівся там з хотинчанином і передав йому гроші. Попри спроби зловмисника втекти з місця злочину, оперативники Управління карного розшуку спільно із спецпідрозділом «КОРД» затримали вимагача одразу після передачі грошей. Кошти підприємця правоохоронці виявили в автомобілі затриманого.

За даним фактом слідчі Хотинського відділення поліції відкрили провадження за частиною 1 статті 189 (Вимагання) Кримінального кодексу України. Наразі проводиться досудове розслідування.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: хабарі чернівці, хотин хабарництво

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