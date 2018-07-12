



Буковинца оштрафовали за полеты через границу на дельтаплане - 12.07.2018 12:17

В октябре 2017 года житель Буковины незаконным образом пересек государственную границу Украины с Румынией на мотодельтаплане. Суд в Черновицкой области признал мужчину виновным и присудил ему назаказание в виде административного взыскания.

В Едином реестре судебных решений был опубликован приговор суда. Отмечается, что не имея никаких разрешений от Государственной авиационной службы Украины, без обслуживания воздушного движения плана полета диспетчерским органам. буковинец вылетел на воздушном судне типа мотодельтаплан в воздушное пространство Украины. При этом, мужчина пересек украинско-румынскую границу, после чего оказался в воздушном пространстве Румынии.

После этого буковинец пересек границу обратно, также по воздуху, совершив посадку на окраинах села Буденец Сторожинецкого района. Там его обнаружили и задержали сотрудники правоохранительных органов.

Соглашение о признании вины прокурор и обвиняемый подписали в июне 2018 года. Данное соглашение было утверждено судом, и обвиняемому выписали за правонарушение штраф в размере 8500 гривен. Кроме того, постановлением суда было решено изъять мотодельтаплан у нарушителя.

Платиновая Буковина

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