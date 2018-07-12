Борисполь согласовал все рейсы с Ryanair

- 12.07.2018 12:10
Борисполь согласовал все рейсы с Ryanair

Лоукост-авиаперевозчик Ryanair, штаб-квартира которого базируется в Ирландии, согласовал все рейсы с международным аэропортом Борисполь.

Такой информацией на своей странице в Facebook поделился глава Министерства инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

Так, с приходом лоукостера Ryanair на украинский рынок, наши граждане получат возможности путешествовать самолетами из Киева и Львова в различных направлениях по приемлемым ценам.

Напомним, что два украинских аэропорта - Борисполь и Львов - 23 марта нынешнего года подписали с компанией Ryanair договора о старте полетов в Украину. В системе бронирования уже появилась возможность купить билеты на украинские рейсы.

Предполагается, что Ryanair в Украине откроет 15 направлений. Так, их Киева будут осуществляться рейсы по 10 направлениям, и по 5 направлениям - из Львова. Самая низкая стоимость билетов будет в пределах 10 евро, и в среднем для украинцев билеты будут ниже 40 евро. Согласно рассчетам Ryanair, только в первый год сотрудничества предполагается осуществить перевозки порядка 1 миллиона украинцев.

Платиновая Буковина

Ключові слова: раянэйр украина, Ryanair в украине

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