



ВР приняли закон о сотрудничестве с Нидерландами по расследованию катастрофы МН17 - 12.07.2018 11:27

Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект №0194, которым предусматривается ратификация соглашения между Украиной и Нидерландами о сотрудничестве в расследованиях преступлений, связанных со сбитым самолетом рейсам МН17 Малазийских авиалиний. Документ поддержали 241 народный депутат Украины.

Соглашение, о ратификации которого идет речь, было подписано в Таллине 7 июля 2017 года.

Напомним, катастрофа на Донбассе с крушением боинга произошла 17 июля 2014 года.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что он принимается с целью урегулирования вопросов, которые связаны с преследованием и осуждением в Нидерландах лиц, причастных к преступлениям в связи со сбиванием боинга Малазийских авиалиний над территорией Украины 17 июля 2014 года. Также речь идет о сотрудничестве в ряде вопросов компетентных органов Украины и Нидерландов.

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