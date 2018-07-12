



Солнечное затмение 13 07 2018 - точное время наблюдений - 12.07.2018 11:24

Частичное солнечное затмение состоится в будущую пятницу, 13 июля, уже завтра. Специалисты называют точное время, когда можно будет наблюдать данное астрономическое явление.

К сожалению, в Украине наблюдать солнечное затмение не получится, так как оно произойдет довольно рано. Оптимальные условия для наблюдений будут в Австралии и Антарктике, а также на прилегающих к ним территориях.

Так, солнечное затмение завтра начнется в 4:48 по киевскому времени. Своего апогея явление достигнет в 6:02, и в 7:17 затмение завершится.

Несмотря на то, что в Украине солнечное затмение наблюдаться не будет, влияние на самочувствие людей оно все равно может оказать. Так, у метеозависимых людей могут возникать головые боли, проблемы с сердцем, обострение хронических заболеваний, проблемы с кровяным давлением. Стоит побольше отдыхать и иметь при себе необходимые медикаменты, если вы их принимаете, и ни в коем случае не пропускать их прием.

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