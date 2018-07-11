



У Черновцыводоканала осталось хлора всего на 2 недели - 11.07.2018 17:53

В Каменском Днепропетровской области прекратил свою деятельность на неопределенный срок мощный химический завод АО "Днепразот". Об этом стало известно 9 июля 2018 года.

Это привело к усложнению ситуации с обеззараживаением питьевой воды на водопроводно-канализационных предприятиях Украины. Дело в том, что для обезараживания воды испоьзуется хлор, запасов которого на ряде предприятий остается в пределах недели - 20 суток. В Черновцах, к примеру, водоканал располагает запасами хлора всего на две недели.

Одна из украинских компаний пытается наладить крупные поставки хлора автотранспортом с помощью контейнеров. Но все осложняет процедура оформления разрешительных документов и прочих процедур, на которые уйдет непозволительно много времени - более года. При этом, для указанных целей в Украине недостаточно специализированных контейнеров, предназначенных для транспортировки хлора.

Из Европы, к примеру, из Румынии крайне проблематично доставлять хлор цистернами. Цистерны из ЕС не могут менять коленсую базу и, кроме того, для них потребуется сертификация на территории Украины. Ряд таких городов, как Киев, Харьков, Мариуполь и Кривой Рог, все же получают хлор цистернами. В Черновцах ситуация обстоят гораздо сложнее. Здесь запасов хлора остается всего на две недели, и вопрос по-прежнему остается открытым.

Платиновая Буковина

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