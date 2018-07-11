



Угонщика на Буковині перевіряють на причетність до інших злочинів - 11.07.2018 17:25

17-го червня в поліцію звернувся мешканець села Реваківці Кіцманського району, що невідома особа незаконно заволоділа його автомобілем марки «FIAT-UNO».

Зловмисник на викраденому авто поїхав у напрямку міста Чернівців та врізався в металеву огорожу господарства в селі Дубівцях. Після чого покинув автомобіль та зник у невідомому напрямку.

Поліціянти Кіцманського відділу поліції під час проведення оперативних заходів зясували, що до викрадення авта причетний 27-річний чернівчанин, котрий під час угону потрапив в ДТП та пошкодив собі обличчя. Молодик неодноразово відбував покарання у місцях позбавлення волі.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження передбачене статтею 289 (Незаконне заволодіння транспортим засобом) Кримінального кодексу України. Проводяться слідчі дії.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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