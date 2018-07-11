



На Хотинщині затримали чоловіка з незаконною зброєю та наркотиками - 11.07.2018 17:17

Поліціянти Чернівецької області продовжують проводити оперативні заходи, щодо припинення незаконного обігу наркотичних речовин.

10-го липня працівники Хотинського відділення поліції отримали оперативну інформацію та здійснили обшук господарства 32-річного жителя села Блищадь Хотинського району. Під час проведення огляду поліцейські задокументували на присадибній ділянці даного помешкання посів конопель у кількості 55 рослин.

Також у будинку чоловіка правоохоронці виявили та вилучили 10 набоїв різного калібру та маркування, без відповідних дозволів. А ще три поліетеленові пакети та два паперові згортки із подрібленою речовиною рослинного походження ззовні схожою на канабіс.

Все вилучене працівники поліції направили в Чернівецький науково-дослідний експертно-криміналістичний центр для проведення відповідних експертиз.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень передбачених статтею 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту), статтею 310 (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель) та частиною 1 статті 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

Всі новини