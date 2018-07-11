



В Черновцах машина скорой попала в ДТП - 11.07.2018 15:27

В Черновцах в ночь на среду, 11 июля, произошла дорожная авария при участии машины скорой медицинской помощи.

Инцидент произошел на улице Русской, куда скорая направлялась по вызову к пациентам.

Отмечается, что на дороге машину скорой помощи не пропустил водитель легкового авто марки Volkswagen на иностранной регистрации. Из-за этого водитель скорой был вынужден резко вывернуть руль налево. В итоге произошло столкновение машины скорой помощи с электроопорой.

Врача скорой, которая находилась в машине, пришлось госпитализировать из-за полученных в ДТП травм.

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