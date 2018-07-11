



В Черновцах нашли скрывавшегося от суда мужчину - 11.07.2018 14:33

Пребывавшего в розыске мужчину обнаружили в Черновцах сотрудники полиции.

Патрульные отметили на улице Мицкевича двух подозрительных мужчин, которые, как только заметили правоохранителей, странно засуетились и ускорились.

Полицейские провели беседу с мужчинами и установили, что одного из них разыскивает Черновицкое ВП. Дело в том, что мужчина скрывается и уклоняется от решения суда в соответствии с частью 2 статьи 185 Уголовного кодеса Украины.

Кроме того, была проведена поверхностная проверка, и у мужчины обнаружили предметы, напоминающие нож и шприцы. Мужчину задержали и направили в отделение полиции.

Платиновая Буковина, Черновцы

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