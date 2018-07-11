При обстреле Красногоровки пострадал мирный житель- 11.07.2018 12:53
В пресс-центре Объединенных сил со ссылкой на Совместный центр контроля и координации отмечают об обстреле города Красногоровка Донецкой области. В результате был травмирован мирный житель.
Так, террористические формирования обстреляли Красногоровку во вторник, 10 июля, примерно в 9:00. Применялось стрелковое оружие. Согласно предварительным данным, обстрел мирных жителей Красногоровки осуществлялся по направлению из населенного пункта Старомихайловка. В момент обстрела один из гражданских лиц находился во дворе своего дома по улице Чайковского, 6, в результате чего получил огнестрельное ранеие в ногу.
Пострадавшего доставили в районную больницу города Курахово и оказали необходимую медпомощь.
Представителей СММ ОБСЕ проинформировали о данном происшествии.
Подобные действия, как акцентируют представители украинской стороны СЦКК, демонстрируют явное пренебрежение главарями российско-террористических формирования нормами международного гуманитарного права, Женевской конвенцией. Подобыне мероприятия представляют прямую угрозу жизни и здоровью мирного населения, а также наносят существенный материальный урон.
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