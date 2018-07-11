



Пища из Макдональдса не портится годами - 11.07.2018 12:10

Житель Онтарио Дейв Александр однажды в 2012 году купит несколько продуктов из сети быстрого питания МакДональдс. Александр решил проверить, действительно ли фастфуд из МакДональдса может не портиться так долго, как рассказывают люди, поскольку был уверен в обратном. Сам Дейв живет и работает на ферме, и привык к тому, что натуральная пища портится довольно быстро.

Так, дочь Дейва купила ему порцию картофеля фри и чизбургер. Оба блюда канадец спрятал в своем кабинете внутри акустической колонки, где они и пролежали порядка шести лет.

Увиденное поразило мужчину - за шесть лет ни картошка, ни чизбургер не утратили своего первоначального вида. Картофель по-прежнему выглядит аппетитно, а в бургере только котлета слегка изменилась - она стала чуть темнее. Несмотря на то, что булочка стала неимоверно твердой, внешне она не изменилась абсолютно.

Свой обед из МакДональдс, срок годности которого истек 6 лет назад, Дейв Александр решил продать в Интернете. В объявлении указана стартовая цена в размере 29 долларов с возможностью отправки в любой уголок планеты за счет продавца. Цена на аукционе достигла 150 долларов, однако, аукцион запретил лот к продаже, ссылаясь на запрет реализации на их платформе продуктов питания.

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