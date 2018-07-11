Пища из Макдональдса не портится годами

- 11.07.2018 12:10
Пища из Макдональдса не портится годами

Житель Онтарио Дейв Александр однажды в 2012 году купит несколько продуктов из сети быстрого питания МакДональдс. Александр решил проверить, действительно ли фастфуд из МакДональдса может не портиться так долго, как рассказывают люди, поскольку был уверен в обратном. Сам Дейв живет и работает на ферме, и привык к тому, что натуральная пища портится довольно быстро.

Так, дочь Дейва купила ему порцию картофеля фри и чизбургер. Оба блюда канадец спрятал в своем кабинете внутри акустической колонки, где они и пролежали порядка шести лет.

Увиденное поразило мужчину - за шесть лет ни картошка, ни чизбургер не утратили своего первоначального вида. Картофель по-прежнему выглядит аппетитно, а в бургере только котлета слегка изменилась - она стала чуть темнее. Несмотря на то, что булочка стала неимоверно твердой, внешне она не изменилась абсолютно.

Свой обед из МакДональдс, срок годности которого истек 6 лет назад, Дейв Александр решил продать в Интернете. В объявлении указана стартовая цена в размере 29 долларов с возможностью отправки в любой уголок планеты за счет продавца. Цена на аукционе достигла 150 долларов, однако, аукцион запретил лот к продаже, ссылаясь на запрет реализации на их платформе продуктов питания.

Платиновая Буковина

Ключові слова: макдональдс еда, просроченная еда из макдональдса

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Топ-6 вузов для поступления в 2018 году В рамках нынешней вступительной кампании абитуриенты зарегистрировали уже свыше 123 тысяч е-кабинетов
- 12.07.2018 17:36
На Буковине обнаружили заблудившуюся немку 28-летняя гражданка Германии, которая прибыла в Украину 1 июня, но после того пропала, была найдена в Черновицкой области
- 12.07.2018 17:11
В Мамаївцях виявлено 800 кущів конопель Поліція Чернівецької області продовжує проводити оперативний захід під умовною назвою «Мак 2018»
- 12.07.2018 16:38
ДТП в Черновцах на Южно-Окружной 12 07 2018 В Черновцах на перекрестке улиц Южно-Окружная и Головная произошла авария. ДТП случилось в районе 14:00.
- 12.07.2018 14:26
Процедура подписания деклараций с врачами стала проще Для удобства пациентов было решено упростить процедуру подписания декларации с врачами
- 12.07.2018 13:54
Житель Хотина попався на вимаганні хабаря у розмірі 50 тис грн Затриманому буковинцю вже оголошено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення
- 12.07.2018 13:35
Мужчина-рекордсмен отрезал самые длинные ногти в мире В Индии мужчина с самыми длинными на свете ногтями лишился своей главной изюминки
- 12.07.2018 13:25
В рядах боевиков на Донбассе воюют иностранные наемники За четыре года войны на Донбассе были идентифицированы более 50 наемников, которые воюют в рядах незаконных российско
- 12.07.2018 13:05
Подробиці смертельного ДТП в Мамаївцях 11 07 2018 Внаслідок ДТП загинув велосипедист. Поліція встановлює всі обставини дорожньо-транспортної пригоди
- 12.07.2018 12:33
Буковинца оштрафовали за полеты через границу на дельтаплане В октябре 2017 года житель Буковины незаконным образом пересек государственную границу Украины с Румынией на мотодельтаплане
- 12.07.2018 12:17

Всі новини