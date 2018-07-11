Дві вантажівки з незаконно видобутою глиною затримали в Новодністровську

- 11.07.2018 12:14
Дві вантажівки з незаконно видобутою глиною затримали в Новодністровську

Працівники Новодністровського відділення поліції вилучили дві вантажівки, вщерть заповнені глиняною сумішшю. Водії здійснювали перевезення без необхідних документів.

Увечері 10-го липня на спецлінію «102» звернувся житель міста Новодністровськ. Чоловік повідомив, що попри заборону руху великогабаритного транспорту, зі сторони Ломачинецького кар’єру у місто заїжджають вантажні автомобілі.

Виїхавши за вказаною адресою, слідчо-оперативна група Новодністровського відділення поліції виявила дві вантажівки «DAF», водії яких дійсно порушили Правила дорожнього руху. Обидва транспортні засоби перевозили глину, загальною вагою приблизно 40 тонн.

За порушення вимог заборонного знаку на водіїв вантажівок поліціянти склали адміністративні протоколи за статтею 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху, проїзд на заборонний сигнал регулювання дорожнього руху та порушення інших правил дорожнього руху) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Крім цього, під час перевірки правоохоронці встановили, що вказані перевезення здійснювалися без відповідних документів. За попередньою інформацією, глиняна суміш була видобута в кар’єрі у селі Ломачинці. Працівники поліції вилучили вантажні автомобілі. Наразі проводиться перевірка походження вантажу та законність його видобутку.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: незаконний видобуток копалин Буковина, копалини буковина, поліція чернівці

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