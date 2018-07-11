



В NASA к космическим полетам готовят 17-летнего подростка - 11.07.2018 11:54

Алисса Карсон из штата Луизиана еще в трехлетнем возрасте заявила отцу, что непременно станет астронавтом и отправится в космос.

Сейчас девушке уже 17 лет, и она плотно сотрудничает с Национальным аэрокосмическим агентством США (NASA), чтобы в будущем принять участие в космической миссии на Марс.

Работа идет на перспективу, несмотря на то, что пока что Алисса посещает семинары, а также принимает участие в проверках уровня физической выносливости. Если подгтовка в дальнейшем будет проходить так же успешно, как и сейчас, то американка уже в 2033 году сможет полететь на Марс, в возрасте 32 лет. Алисса будет принимать участие в колонизации Красной планеты. После она планирует вернуться на Землю, где будет работать либо учителем, либо политическим деятелем.

Не исключено, что столь длительная подготовка даст крайне положительные результаты и предоставит наилучшие шансы дял адаптации на другой планете.

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