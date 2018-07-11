



Новые правила выезда за границу с ребенком - 11.07.2018 10:46

Законопроект №8296, котоырй подразумевает изменения в ряд украинских законов касаемо заграничных путешествий с несовершеннолетними детьми, поддержали 230 народных депутатов Украины. Так. новый документ предусматривает введение новых правил для выезда детей за границу в различных случаях, к примеру. если по решению суда после развода родителей ребенок проживает с одним их них.

Разрешения на выезд за границу от второго родителя не нужно будет тому из родителей, с которым посторянно проживает ребенок, в ряде случаев. К примеру, если поездка длится менее месяца, разрешение не потребуется. То же касается и поездуки, которая по срокам превышает 1 месяц, но у одного из родителей имеется задолженность по выплате алимнтов за 4 и более месяцев, что подтверждается соответствующей справкой. Задолженность может быть сокращена до 3 месяцев, если ребенок-инвалид либо имеет тяжелое заболевание.

Если ребенок отправляется в путешествие с родителем, с которым не живет постоянно, то от второй стороны необходимо нотариально заверенное разрешение. В случае отказа в получении разрешения, его можно получить через суд, но подавать соответсветствующий иск можно лишь при отсутствии долгов по алиментам.

Теперь законопроект должен быть подписан президентом Украины, после чего через месяц после публикации в официальных изданиях нововведения вступят в силу.

О благополучных семьях, когда ребенок проживает с обоими родителями, в законе ничего не говорится. Отсюда вывод - для таких семей никаких изменений не будет, то есть, при выезде за границу с одним из родителей будет необходимо нотариально заверенное разрешение от второго родителя. При этом, у ребенка в обязательном порядке должен быть биометрический загранпаспорт, который оформляется даже новорожденным. Срок действия детского заграна - всего 4 года, при выдаче детям до 16 лет. После 16 всем украинцам загранпаспорта выдаются на 10 лет.

Платиновая Буковина

Всі новини