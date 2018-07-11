



ОБСЕ призывают сменить формат миссии в Приднестровье - 11.07.2018 10:32

На выводе российских войск из Приднестровья настаивает Парламентская ассамблея ОБСЕ. Также в перечне требований - отвод вооружний и изменение формата миротворческой миссии в регионе.

Об этом сообщили в пресс-службе парламента Молдовы по итогам сотрудничества в работе ПА ОБСЕ молдавской делегации.

Миротворческую миссию на Днестре предполагают трансформировать в международную гражданскую миссию наблюдателей под эгидой международных организаций, принятых предложением молдавской делегации. Примечательно также, что в резолюцию также свои поправки внеси также делегации Украины, Румынии, Грузии, Литвы, Великобритании и США.

По имеющейся информации, на территории региона Приднестровье базируется группа российских войск общим количеством порядка 1400 лиц. В селе Колбасная Рыбницкого района на непризнанной территории хранится порядка 20 тысяч тонн боеприпасов.

Все участники переговоров касаемо урегулирования конфликта на Днестре настаивают на изменении формата миротворческиой миссии в гражданскую миссию международных наблюдателей. Против выступают только представители РФ и самого Приднестровья.

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