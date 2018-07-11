



Самолет Черновцы-Милан будет летать трижды в неделю - 11.07.2018 09:56

На маршруте Черновцы - Милан компания "Международные авиалинии Украины" добавила частоту. Так, теперь из Черновцов самолеты в аэропорт Бергамо будут направляться три раза в неделю вмест двух - по пятницам, воскресеньям и теперь уже по вторникам.

Так, первый вторничный перелет в Милан был выполнен вечером 10 июля.

Влет и Черновцов осуществляется в 22:25 рейсом PS339, с прибытием в аэропорт Бергамо в 00:25 по местному времени. В обратную дорогу рейс PS340 направляется в 1:25 с прибытием в Черновцы в 4:55 по киевскому времени. РЕйсы обслуживают самолеты Embraer ERJ 190.

В расписании международного аэропорта Черновцы рейсы в Милан запланированы до 29 сентября 2018 года.

Платиновая Буковина

Всі новини