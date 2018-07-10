Машина рассчитала четыре варианта гибели Земли

- 10.07.2018 17:53
Машина рассчитала четыре варианта гибели Земли

Суперкомпьютер проекта SETI (поиск внеземных цивилизаций) был использован для прогнозирования будущего нашей планеты. К слову, прогноз от суперкомпьютера оказался далеко не самым радужным.

Машина учла историю эволюции Земли и развития человека и предложила четыре сценария развития событий. Самым вероятным - с шансами 57% из 100% - суперкомпьютер посчитал ситуацию с ядерной войной, которая завяжется между США и Россией. При этом, согласно подсчетам машины, уже в ближайшие десятилетия сценарий с "ядерной зимой" может быть реализован.

Вторым по вероятности развитием событий (20%) суперкомпьютер посчитал гибель Земли от природных катаклизмов. Катастрофу мирового масштаба может вызвать цунами, землетрясение, извержение супервулкана либо же падение метеорита. Любой катаклизм может привести к гибели 97% живых существ на планете.

Человек также может послужить причиной апокалипсиса, как посчитал компьютер SETI. Машина отметила, что человек продолжает максимально приближать планету к гибели. Продолжается истощение полезных ресурсов, процессы глобального потепления - необратимы, и все ближе становится перенаселение и вопрос борьбы за еду и ресурсы. Вероятность гибели Земли от рук человека суперкомпьютер оценил в 15%.

Четвертый вариант развития событий имеет вероятность всего 8%. Тем не менее, суперкомпьютер не стал исключать версию гибели человечества из-за вторжения представителей внеземных цивилизаций.

Платиновая Буковина

Ключові слова: варианты апокалипсиса, суперкомпьютер SETI

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