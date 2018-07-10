В Украине появится вертолетная полиция

- 10.07.2018 12:48
В Украине появится вертолетная полиция

В ближайшее время в Украине появится вертолетная полиция, и подготовка к ее созданию уже идет. Отмечается, что до конца 2018 года украинская сторона получит первые вертолеты французской компании Airbus.

Такую информацию озвучил советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко.

Полностью партию вертолетов Украина должна получить в течение 2-3 лет. Всего на создание вертолетной полиции в Украине предполагается выделить 15 миллиардов гривен.

Варченко отметил, что в настоящее время в МВД формируется специальное подразделение по управлению вертолетной службой. Вертолеты будут использоваться как для оплицейских нужд, так и для пограничников и спасателей. Различне виды вертолетов будут предназначаться для различных операций. Речь идет о вертолетах для эвакуации людей, помощи в чрезвычайных ситуациях, для патрулирования территорий или осуществления дежурств. Вертолетные отряды также будут привлекаться для обнаружения и преследования преступников, то есть, для проведения спецопераций по борьбе с преступниками.

Каждый вертолет будет сопровождаться экипажем из 2-3 человек, и в общей сожности на новую службу предполагается привлечь от 1500 до 200 пилотов. Они будут осуществлять патрульной полиции и полиции превенции поддержку с воздуха, действовать как конвойное подразделение. В вертолетную полицию будут отбирать в первую очередь тех, кто имеет летный опыт.

Для патрулирования будут привлечены вертолеты модели H-145, которые также нередко используются как воздушный транспорт для спецназовцев. Также предполагается использовать в вертолетной полиции и модели М-125 і H-225 с более широким спектром применения.

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