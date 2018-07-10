



С осени в Черновцах будет больше троллейбусов - 10.07.2018 11:56

На еженедельном брифинге выступил мэр Черновцов Алексей Каспрук, который отметил, что новые схемы движения маршруток будут изучаться в течение лета. Речь идет о транспортном эксперименте в Черновцах.

Договора не были подписаны с теми перевозчиками, маршруты автобусов которых совпадают с троллейбусными. При этом, данное решение не является окончательным. Так, до конца лета можно будет определить, правляется ли с пассажиропотоком троллейбусное управление, и нужно ли будет выставлять маршруты на конкурс.

По мнению мэра, ЧТУ вполне может справиться. Кроме того, с начала осени предполагается увеличить количество троллейбусов на маршрутах.

Группа водителей как раз в сентябре нынешнего года завершает обучение. Также некоторые водители, работавшие у частных перевозчиков, перешли на работу в троллейбусное управление. Продолжает обучение еще одна группа из десяти водителей.

С 1 сентября в городе планируют ежедневно выпускать на маргруты 65 троллейбусов, что больше сегодняшних показателей примерно на 10-15 машин.

Платиновая Буковина, Черновцы

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