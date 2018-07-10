Из-за аномальной жары в Канаде гибнут люди- 10.07.2018 11:37
Начиная с конца июня нынешнего года, в провинции Квебек в Канаде из-за аномально высоких температур погибло 70 человек. Среди них - 34 погибших в Монреале, и это наибольшее количество случаев летального исхода от жары.
Практически все, кто скончался от аномально высокой температуры - это пожилые люди старше 60 лет, с хроническими заболеваниями, без кондиционеров в доме.
Сообщается, что в Канаде буквально переполнены морги, по причине чего они идут на сотрудничество с похоронными конторами.
При этом, ситуацию уже считают близкой к нормальной, так как в Квебеке уже имеет место похолодание. В заявлении представителя департамента общественного здравоохранения Квебека говорится о том, что обновлений о смертях в связи с жарой поступать не будет, так как ситуация уже практически нормализировалась.
В квебеке и других канадских провинциях с 29 июня отмечалось регулярное повышение температуры воздуха. Столбики термометров достигали отметки +34, что примерно эквивалентно 40 градусам в условиях повышенной влажности.
Коментарі (0)
Другие новости:
- 10.07.2018 17:53
- 10.07.2018 17:29
- 10.07.2018 17:16
- 10.07.2018 16:11
- 10.07.2018 12:48
- 10.07.2018 12:21
- 10.07.2018 11:56
- 10.07.2018 11:20
- 10.07.2018 11:07
- 10.07.2018 10:35