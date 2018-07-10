Из-за аномальной жары в Канаде гибнут люди

- 10.07.2018 11:37
Из-за аномальной жары в Канаде гибнут люди

Начиная с конца июня нынешнего года, в провинции Квебек в Канаде из-за аномально высоких температур погибло 70 человек. Среди них - 34 погибших в Монреале, и это наибольшее количество случаев летального исхода от жары.

Практически все, кто скончался от аномально высокой температуры - это пожилые люди старше 60 лет, с хроническими заболеваниями, без кондиционеров в доме.

Сообщается, что в Канаде буквально переполнены морги, по причине чего они идут на сотрудничество с похоронными конторами.

При этом, ситуацию уже считают близкой к нормальной, так как в Квебеке уже имеет место похолодание. В заявлении представителя департамента общественного здравоохранения Квебека говорится о том, что обновлений о смертях в связи с жарой поступать не будет, так как ситуация уже практически нормализировалась.

В квебеке и других канадских провинциях с 29 июня отмечалось регулярное повышение температуры воздуха. Столбики термометров достигали отметки +34, что примерно эквивалентно 40 градусам в условиях повышенной влажности.

Платиновая Буковина

Ключові слова: квебек аномальная жара, смертельная жара в канаде

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