



В Таиланде стартовал завершающий этап спасательной операции - 10.07.2018 11:20

Операция по освобождению подростков в затопленной пещере Таиланда переходит в третью, завершающую фазу. Об этом сообщил глава объединенного штаба по спасению Наронгсак Осоттханакон.

Как отмечается, детская футбольная команда вместе с тренером оказалась заблокирована в пещере в северной части Таиланда. Уже несколько дней подряд продолжается спасательная операция.

Так, в 10:08 по местному времени стартовала третья фаза спасательной операции. Так, предполагается вывести из пещеры еще пятерых человек, а именно - четверых детей-членов футбольной команды, и их тренера. Отметим, что после обнаружения детей в пещеру проникли также четверо врачей и военнослужащих. Таким образом, в рамках третьего этапа спецоперации на поверхность планируется поднять девятерых людей.

Стоит отметить, что спустя 10 дней после сообщения о пропаже футбольной команды и их тренера пропавшие были обнаружены. Это произошло 2 июля. Отмечается, что 9 июля, в понедельник, восьмого ребенка удалось вывести из пещеры. Детей научили пользоваться аквалангами, и с их помощью и осуществляется эвакуация. На путь из пещеры на поверхность ухходит несколько часов, поскольку расстояние составляет ни много ни мало - порядка 5 километров.

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