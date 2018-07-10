



В Черновцах стартовало расследование смерти заключенной в СИЗО - 10.07.2018 10:35

Недавно стало известно о смерти одной из заключенных следственного изолятора в Черновцах.

Как стало известно, женщина 1948 года рождения находилась в СИЗО со 2 мая 2018 года, и была осуждена за мошенничество в особо крупных размерах.

По сообщению представителей общественной организации "Альянс украинского единства", женщина примерно в течение двух недель жаловалась на плохое самочувствие. Однако надлежашую медицинскую помощь ей не предоставили, только выписали рецепт лекарств.

Смерть заключенной была констатирована 6 июля. По факту смерти женщины прокуратурой Черновцов было открыто уголовное производство.

Платиновая Буковина, Черновцы

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