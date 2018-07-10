Про іноваційну систему e-Receipt

- 10.07.2018 10:16
Про іноваційну систему e-Receipt

Чернівецька ОДПІ повідомляє, про реалізацію експериментального проекту щодо реєстрації та експлуатації новітніх моделей програмних та/або програмно-технічних комплексів, призначених для реєстрації розрахункових операцій.

Розробка та впровадження інноваційної електронної системи e-Receipt (електронний чек) дозволить:

- створити умови для застосування платниками податків для реєстрації розрахункових операцій пристроїв широкого вжитку (персональних комп’ютерів, планшетів, смартфонів);

- спростити процедуру реєстрації;

- скоротити витрати платників податків на придбання та обслуговування пристроїв, що здійснюють реєстрації розрахункових операцій.

Новітні моделі комплексу стануть альтернативою традиційним касовим апаратам. Адже існуюча система реєстрації РРо є недосконалою, незручна та високовартісна для платників податків.

Основними перевагами інноваційної системи є:

- гнучкість – може бути встановлена та підтримуватиметься будь-яким пристроєм (персональні комп’ютери, планшети, смартфони);

- безкоштовність – всі кейси системи будуть безкоштовними для її користувачів та не потребуватимуть абонентської плати за користування;

- доступність – працюватиме цілодобово, кожен день, у вихідні та святкові дні;

- простота  - користування системою не потребуватиме спеціальних знань та підготовки її користувачів;

Система дозволяє виключити послуги інформаційних еквайєрів, якими передаються дані РРО, що коштує платникам мінімум 200 грн щомісяця для кожного РРО. При застосуванні нових моделей РРО платники заощаджують кошти, які витрачаються на придбання традиційних касових апаратів, вартість яких є досить високою. А фіскальний чек громадяни можуть перевірити у відкритій частині Електронного кабінету. Це дає змогу покупцю при необхідності захисту його прав як споживача скористатися електронним чеком та пред’явити його.

Відзначимо, що система працюватиме безперебійно. Це забезпечуватиметься двома незалежними центрами обробки даних, які будуть територіально відділені один від одного. У разі збоїв якогось із дата-центрів здійснюватиметься автоматичне переключення на інший.

Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: e-Receipt, система электронного чека

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