Поліція Сокирянщини встановлює випадок підтримки країни-агресора- 10.07.2018 09:08
Вчинок чоловіка, котрий пройшов по селу з російським прапором у руках, активно обговорюють користувачі соціальних мереж.
Під час моніторингу однієї із соціальних мереж, правоохоронці виявили допис, в якому йдеться про чоловіка, котрий розгулював селом із прапором країни-агресора.
Зі слів автора публікації, місцевий житель обурився на владу через негаразди економічного характеру. Це й наштовхнуло чоловіка на такий крок і в стані душевного хвилювання він пройшовся селом Василівка Сокирянського району із прапором Росії в руках.
Наразі до вказаного населеного пункту виїхала слідчо-оперативна група Сокирянського відділення поліції для перевірки достовірості даної інформації. Поліціянти проводять опитування місцевих жителів та можливих очевидців інциденту.
Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області
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