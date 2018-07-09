В Украине 10-12 июля - чрезвычайная пожарная опасность- 09.07.2018 16:00
В пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины предупреждают о высоком риске пожарной опасности в стране.
Так, в большинстве районов восточных и южных областей в период с 10 по 12 июля ожидается 5 класс, или чрезвычайный уровень пожарной опасности. Самые опасные в этом плане регионы - это Днепропетровская, Сумская, Кировоградская, Черкасская, Житомирская, Полтавская, Ровенская, Ивано-Франковская, Волынская и Хмельницкая области.
В Киеве и области в основном предупреждают о высоком риске пожарной безопасности 4 класса, но местами опасность может достигать 5 класса.
4 класс пожарной опасности, или высокий уровень пожарной опасности подразумевает дежурство на пожарных наблюдательных пунктах с 8:00 утра до наступления темноты. Для патрулирования наиболее опасных участков отправляются пожарные группы с противопожарными средствами. Ежедневно один раз в день проводится авиапатрулирование, или три раза каждый день - при наличии пожаров.
Численность групп для дежурств и патрулирования при объявлении чрезвычайного уровня пожарной опасности увеличивается. Также наращивается количество единиц техники и привлекаются лесопожарные бригады. Дежурство на некоторых участках осуществляется круглосуточно.
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