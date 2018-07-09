



Три ДТП стались за вихідні на Буковині - 09.07.2018 14:46

Внаслідок автопригод двоє буковинців загинуло та дванадцятеро з тілесними ушкодженнями доставлено до медичних установ.

7-го липня пополудні в селі Суховерхові Кіцманського району зіткнулися автомобіль марки «FIAT-Skudo» із маршрутним автобусом марки «Mercedes-Benz», який рухався за маршрутом «Чернівці-Кадубівці».

50-річний житель Заставніського району керуючи легковиком, в результаті моторошної автопригоди, загинув на місці. Водія маршрутного автобуса та семеро пасажирів із численними травмами госпіталізовано до лікарень районних центрів.

Інша автопригода трапилася 8-го липня у селі Магала Новоселицького району. 27-річний водій автомобіля «Mercedes-Benz» не впорався з керуванням та допустив зіткнення із бетонним мостом.

Внаслідок ДТП водія та двох пасажирів з тілесними ушкодженнями доставлено до лікарні швидкої медичної допомоги міста Чернівців. Попереднє медичне освідчення показало, що кермувальник авта був п’яний.

Того ж дня на автодорозі неподалік урочища «Чотири корчми» Хотинського району водій автомобіля марки «Audi», рухаючись у напрямку міста Чернівців, не впорався з керуванням, виїхав за межі проїжджої частини дороги та в’їхав у дерево.

В результаті автопригоди 19-річна пасажирка від отриманих травм померла на місці, водія з численними ушкодженнями госпіталізовано до медичної установи.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого статтею 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Поліціянти встановлюють всі обсавини дорожнього-транспортних пригод. Слідчі звернулися до суду про призначення відповідних експертиз. Тривають слідчі дії.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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