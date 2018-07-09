Самые распространенные ошибки на вступительной кампании 2018

- 09.07.2018 12:39
Самые распространенные ошибки на вступительной кампании 2018

При работе  с элеткронными кабинетами, посредством которых абитуриенты добавляют свои данные, чтобы принять участие во вступительной кампании, могут допускаться различные ошибки. В Министерстве образования и науки Украины озвучили самые распространенные ошибки абитуриентов и поделились, как их можно устранить.

Напомним, что вступительная кампания-2018 стартовала с регистрацией электронных кабинетов абитуриентов 2 июля.

Чаще всего абитуриенты допускают такю ошибку - указывают при регистрации неправильную почту. Дело в том, что при указаннии неверного адреса почтового ящика либо же при указании е-мейла российских сервисов, которые запрещены к использованию в Украине, абитуриент не сможет получить письмо со ссылкой для активации электронного кабинета, чтобы продолжить работу. Необходимо зарегистрироваться с правильным адресом почтового ящика повторно, однако, сделать это будет возможно не сразу, а лишь через 24 часа после предудыщей попытки. За сутки первую попытку регистрации электронного кабинета аннулируют, и появится возможность заново зарегистрироваться.

Также пользователи нередко из-за невнимательности могут ввести неверный пароль. Несколько неудачных попыток ввести пароль приводят к тому, что доступ к электронному кабинету блокируется на три часа. Если с первого раза ввести пароль не удалось, то во избежание блокировки на столь длительное время лучше воспользоваться опцией "Забули пароль?", чтобы оперативно возобновить доступ к кабинету.

Также ответы на самые распространенные вопросы, котоыре могут возникать у поступающих, можно отыскать на сайте Министерства образования и науки Украины в разделе "Вступна кампанія 2018". Там размещены также пошаговые инструкции, документы, необходимые для поступления в вузы, инфографика и масса полезных данныъ. Также можно воспользоваться горячей линией для абитуриентов и получить исчерпывающие ответы на свои вопросы.

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Ключові слова: вступ 2018, вступительная кампания 2018, поступление через интернет украина

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