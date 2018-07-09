Черновицкий аэропорт продолжает наращивать пассажиропоток

- 09.07.2018 12:12
Черновицкий аэропорт продолжает наращивать пассажиропоток

Показатели пассажиропотока в июне 2018 года для Черновицкого международного аэропорта оказались на 72,4% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Так, в нынешнем году международный аэропорт Черновцы принял и отправил 10126 пассажиров, тогда как в прошлом году эта цифра составила всего 5874 пассажира.

5,5 тысяч человек былообслужено на международных рейсах, и из них 1500 пассажиров воскользовались регулярными рейсами, остальные летали чартерными рейсами. Что касается внутренних рейсов, то всего аэропорт обслужил 4,6 тысяч пассажиров, и большинство воспользовалось регулярными внутренними рейсами. Только 33 пассажира за указанный промежуток времени воспользовались нерегулярными рейсами.

По данным аэропорта, в 2017 году в общей сложности было обслужено 48 211 пассажиров, и эти показатеи больше в 3,8 раза показатели 2013 года. Стоит отметить, что именно на 2013 год пришелся исторический максимум пассажиропотока для Международного аэропорта Черновцы после обретения Украиной независимости. Внутренними рейсами в 2017 году воспользовалось наибольшее количество пассажиров, а именно - 40,2 тысячи человек. Международными перелетами воспользовались в прошлом году 7,9 тысяч пассажиров.

В 2017 году аэропорт Черновцов вырвался в лидеры среди других аэропортов Украины благодаря приросту пассажиропотока на 280,4%.

Платиновая Буковина, Черновцы

Ключові слова: черновцы аэропорт, черновицкий аэропорт

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