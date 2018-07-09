



Н Кицманщине произошло смертельное ДТП - 09.07.2018 11:43

В Кицманском районе Черновицкой области, в селе Суховерхов произошла дорожная авария с участием маршрутки Черновцы-Кицмань. С маршрутным автобусом столкнулся бус марки Фиат Скудо.

Как сообщили представители отдела коммуникаций ГУ НП в Черновицкой области, на момент аварии в микроавтобусе пребывал только водитель, тогда как в маршрутке гаходилось от 10 до 15 пассажиров.

Водитель Фиата скончался на месте происшествия от полученных травм.

На место ДТП оперативно прибыли машины скорой помощи, которые госпитализировали 8 пассажиров маршрутки. В настоящее время сообщается, что трое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Платиновая Буковина, Черновцы

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