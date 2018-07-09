



От тайфуна в Японии пострадали более 100 человек - 09.07.2018 10:57

В результате наводнений в Японий, вызванных сильными ливнями в центре и на юго-западе страны, возникли подтопления оползни.

Как стало известно, пострадали по меньшей мере 100 человек. Также около 92 человек числятся пропавшими без вести.

Префектуры Хиросима, Шига, Киото, Ямагути, Фукуока, Эхимэ, Окаяма и Хиого оказались под наибольшим ударом в результате бушующей стихии. В результате было решено провести эвакуацию местного населения, в общей сложности, было вывезено порядка 3 миллионов человек. Для того, чтобы провести должным образом спавсательную операцию, необходима стабильная ситуация, так как по-прежнему имеет место серьезная угроза оползней.

Напомним, что на Японию обрушились сильные ливни, а также тайфун Прапиру. В стране всего за сутки выпали осадки, превышающие месячную норму в три раза. С начала этого года тайфун Прапиру - уже седьмой по счкету только с начала года.

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