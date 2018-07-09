



11 июля в Черновцах откроется новое арт-пространство - 09.07.2018 09:58

В Черновцах готовится к открытию новое арт-пространство под названием Steinbarg Gallery & Cafe.

Арт-площадка будет открыта по адресу улица Университетская, 11, о чем свидетельствует анонс события на странице в социальной сети Facebook.

Открытие запланировано на среду, 11 июля, на 17:00.

Так, на открытии состоится презентация проекта Олега Любкивского "11 оттенков Чреновицкого времени", видеотеатр, а также состоится выступление музыкантов.

Платиновая Буковина, Черновцы

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