11 июля в Черновцах откроется новое арт-пространство- 09.07.2018 09:58
В Черновцах готовится к открытию новое арт-пространство под названием Steinbarg Gallery & Cafe.
Арт-площадка будет открыта по адресу улица Университетская, 11, о чем свидетельствует анонс события на странице в социальной сети Facebook.
Открытие запланировано на среду, 11 июля, на 17:00.
Так, на открытии состоится презентация проекта Олега Любкивского "11 оттенков Чреновицкого времени", видеотеатр, а также состоится выступление музыкантов.
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