



Викрадену готівку оперативно повернули власнику - 06.07.2018 16:20

По гарячих слідах чернівецькі поліціянти затримали злодія та помістили до ізолятору тимчасового тримання. Чоловікові загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Увечері 5-го липня до поліції звернувся 46-річний чернівчанин. Заявник повідомив, що невідома особа викрала гаманець з кишені піджака, залишеного в альтанці на подвір’ї приватного будинку. У гаманці знаходилося майже 39 тисяч гривень та понад 1000 доларів США. Пропажу грошей потерпілий помітив після того, як відпустив бригаду робітників, котрі здійснювали у нього ремонтні роботи.

Слідчо-оперативна група Шевченківського відділення поліції спільно з працівниками карного розшуку ГУНП та небайдужими громадянами наздогнали автомобіль майстрів. У одного з них і було виявлено викрадений гаманець. Речові докази правоохоронці вилучили, а злодія затримали. Ним виявився 28-річний житель Сторожинеччини. Чоловік уже був раніше судимий за крадіжки та грабежі.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Наразі проводиться досудове розслідування. Вирішується питання щодо оголошення порушнику про підозру та обрання йому запобіжного заходу.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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