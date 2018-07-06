В Украине ожидаются грозы с 6 по 10 июля- 06.07.2018 15:53
6 июля в Украине в большинстве областей воздух прогреется до отметок +27... +30 градусов. Дожди и грозы ожидаются на севере и в западных областях, и уже с субботы, 7 июля, должи распространятся на всю территорию Украины.
Предполагается, что дожди продлятся до 10 июля, как отмечают синоптики Укргидрометцентра.
Дожди с грозами уже сегодня ожидаются на западе, а именно - в Черновцах, Тернополе, Хмельницком, Ровно, Ивано-Франковске, Львове, Луцке и Ужгороде. Температура днем будет колебаться в пределах 24-28 градусов выше нуля. Аналогичная ситуация ожидается на севере, в частности, в Сумах, Чернигове, Житомире.
Жаркой погодой без осадков обойдется Винница, Кропивницкий, Черкассы и Полтава, то есть, центр.
На востоке ожидается переменная облачность, без осадков. Столбики термометров поднимутся до +29 градусов. Также сухо будет в Николаеве, Одессе и Херсоне.
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