В Украине ожидаются грозы с 6 по 10 июля

- 06.07.2018 15:53
В Украине ожидаются грозы с 6 по 10 июля

6 июля в Украине в большинстве областей воздух прогреется до отметок +27... +30 градусов. Дожди и грозы ожидаются на севере и в западных областях, и уже с субботы, 7 июля, должи распространятся на всю территорию Украины.

Предполагается, что дожди продлятся до 10 июля, как отмечают синоптики Укргидрометцентра.

Дожди с грозами уже сегодня ожидаются на западе, а именно - в Черновцах, Тернополе, Хмельницком, Ровно, Ивано-Франковске, Львове, Луцке и Ужгороде. Температура днем будет колебаться в пределах 24-28 градусов выше нуля. Аналогичная ситуация ожидается на севере, в частности, в Сумах, Чернигове, Житомире.

Жаркой погодой без осадков обойдется Винница, Кропивницкий, Черкассы и Полтава, то есть, центр. 

На востоке ожидается переменная облачность, без осадков. Столбики термометров поднимутся до +29 градусов. Также сухо будет в Николаеве, Одессе и Херсоне.

Платиновая Буковина

Ключові слова: грозы в украине, погода в украине на выходные 7-8 июля

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