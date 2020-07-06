



Всемирный день поцелуя - интересные факты - 06.07.2018 12:15

Всемирный день поцелуя отмечается сегодня, 6 июля. Праздник был придуман в 19-м веке в Великобритании и носит неофициальный характер, однако, около 60 стран по всему миру приняли негласную эстафету отмечать его.

Примечательно, что существует целая наука, которая изучает поцелуи - она называется филематология, и главное ее направнеие - изучение пользы от поцелуев. Кроме того, всего насчитывается порядка 20 видов поцелуев. Среди них - воздушный, французский поцелуй, вакуумный, поцелуй "бабочка", поцелуй инато и многие другие.

При страстном поцелуе у человека задействуются 29 мышц лица, потому целоваться полезно для красоты, ведь это - своего рода гимнастика. Кроме того, за минуту поцелуя организм расходует столько же калорий, как и при пробежке на 500 метров.

Ученые неоднократно заявляли, что те мужчины, которые регулярно целуются со своими избранницами, как правило, живут дольше других. Регулярные поцелуи с любимым человеком помогают лучше справляться со стрессами, а также позволяют человеку чувствовать себя увереннее.

Рекорд длительности поцелуя составляет 17 дней и 10,5 часов. Паре разрешалось на 2 часа в сутки прерываться для посещения ванной комнаты, еды и сна, и еще 5 минут отдыха каждый час, чтобы лицо немного отдохнуло от поцелуя. 58 часов 35 минут - именно столько времени продлился беспрерывный поцелуй, при котором паре нельзя размыкать губы. Впрочем, обладатели этого рекорда праздновали свою победу уже в больнице, ведь истощения после такого точно стоитло ожидать. К слову, соревнования на длительность поцелуя нередко проводятся в Таиланде накануне Дня святого Валентина, и это не только отличная возможность продемонстрировать свои чувства любимому человеку, но и выиграть драгоценности и денежный приз.

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