Сплата за віп-авто в Чернівцях сягнула півмільйона гривень

- 06.07.2018 11:30
Сплата за віп-авто в Чернівцях сягнула півмільйона гривень

Цьогоріч цього року власники елітних автомобілів вже сплатили до бюджету столиці Буковини 499,8 тис. грн. транспортного податку, що на 237,5 тис. грн., або майже удвічі більше, ніж торік.

Громадяни - власники дорогих легкових автомобілів сплатили 271,3 тис. грн., а 228,5 тис. грн. перерахували до казни міста юридичні особи – на балансі яких знаходяться елітні автомобілі.

За які марки автомобілів сплачують чернівчани? Найпопулярніші LAND ROVER, MERCEDES, LEXUS та BMW.

Чернівецька ОДПІ нагадує, що об’єктом оподаткування транспортним податком є транспортні засо и, з року випуску яких минуло не більше 5 років та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати (у 2017 році – 1 млн 200 тис. грн, у 2018 - 1 млн 396 тис.125 грн.). Ставка транспортного податку становить 25 тис. грн на рік.

Зверніть увагу, що  Податкова декларація з транспортного податку подається суб’єктами господарювання юридичними особами. Форма, затверджена наказом Мінфіну від 10.04.2015 р. №415 у редакції наказу Мінфіну від 27.06.2017 р. №595 - ідентифікатор форми J0303602.

Транспортний податок сплачується у строки, встановлені Податковим кодексом, а саме:

а) фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами – авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються у річній податковій декларації.

Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: податок на елітні авто, податки на віп-транспорт, чернівці податкова

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