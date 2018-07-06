Сплата за віп-авто в Чернівцях сягнула півмільйона гривень- 06.07.2018 11:30
Цьогоріч цього року власники елітних автомобілів вже сплатили до бюджету столиці Буковини 499,8 тис. грн. транспортного податку, що на 237,5 тис. грн., або майже удвічі більше, ніж торік.
Громадяни - власники дорогих легкових автомобілів сплатили 271,3 тис. грн., а 228,5 тис. грн. перерахували до казни міста юридичні особи – на балансі яких знаходяться елітні автомобілі.
За які марки автомобілів сплачують чернівчани? Найпопулярніші LAND ROVER, MERCEDES, LEXUS та BMW.
Чернівецька ОДПІ нагадує, що об’єктом оподаткування транспортним податком є транспортні засо и, з року випуску яких минуло не більше 5 років та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати (у 2017 році – 1 млн 200 тис. грн, у 2018 - 1 млн 396 тис.125 грн.). Ставка транспортного податку становить 25 тис. грн на рік.
Зверніть увагу, що Податкова декларація з транспортного податку подається суб’єктами господарювання юридичними особами. Форма, затверджена наказом Мінфіну від 10.04.2015 р. №415 у редакції наказу Мінфіну від 27.06.2017 р. №595 - ідентифікатор форми J0303602.
Транспортний податок сплачується у строки, встановлені Податковим кодексом, а саме:
а) фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;
б) юридичними особами – авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються у річній податковій декларації.
Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ
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