



Перекрывающую воду в Крым дамбу в Херсоне почти достроили - 06.07.2018 11:12

По сообщению начальника 2-го отделения управления Северо-Крымского канала Ивана Бигана, на 80-90% готова дамба на Северо-Крымском канале, которая располагается в Херсоне, недалеко от административной границы с полуостровом Крым.

Завершение строительства дамбы планируется на осень 2018 года. После того, как строительство будет завершено, с технической точки зрения через дамбу можно будет подавать на полуостров воду. Иван Биган отметил, что такое будет возможно только после того, как Крым будет возвращен под контроль украинских властей. Подачу воды можно будет возобновить буквально через один-три дня.

Все, что нужно будет для подачи воды - октрытие затворов, снятие шандоров и закрытие щитов.

Отметим, что ранее через Северо-Крымский канал Украина обеспечивала джо 85% потребностей полуострова в пресной воде. Северо-Крымский канал соединяет главное русло Днепра с Крымом. Поставки воды на полуостров были прекращены в 2014 году после незаконной аннексии Крыма Россией.

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