Из океана подняли обломки упавшего метеорита- 06.07.2018 10:47
Фрагменты упавшего в океан метеорита ученые впервые подняли со дня для дальнейшего изучения.
Как отмечается, сразу три научных станции онаружили упавший метеорит, который обрушился в океан еще 7 марта 2018 года. Гость из космоса угодил в воду на расстоянии 25 километров от берегов штата Висконсин. Специалисты определили район падения предельно точно, и туда была направлена экспедиция научного судна Nautilus.
Обследование океанического дня с помощью двух глубоководных аппаратов Hercules и Argus стартовало в прошлый понелеьник, 2 июля. После того, как лаборатория провела тщательный анализ, ученые могли подтвердить - им удалось обнаружить два фрагметна метеорита. Речь идет о расплавленных кусках камня.
О находке рассказал куратор поисков Марк Фрайс из NASA. Он также отметил, что ученым предстоит провести ряд анализов, направленых на определение типа метеорита. К слову, общая масса обломков обнаруженного метеорита может составить порядка 2 тонн.
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