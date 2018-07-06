



Изменение движения маршруток в Черновцах на Петровскую ярмарку 2018 - 06.07.2018 10:04

Для ряда автобусов и городских автобусных маршрутов в Черновцах к Петровской ярмарке, которая будет проходить 7-8 июля, будет изменено движение. Изменени я коснутся такх маршруток, как №8, 13, 17, 21, 35, 36, 37 и 39.

Так, для маршрутов № 8, 13, 17, 18, 21, 36 и 37 движение будет осуществляться по улицам Садовая, Героев Майдана, Кафедральная и Головная как в прямом, так и в обратном напавлениях.

Маршрут №35 будет курсировать от городского военкомата с улицы Головной, 119.

Курсирование маршрута №39 будет осуществляться с площади Пресвятой Марии по улице Сагайдачного через Головную, Центральную площадь и улицу Русскую. На маршруте в обратном направлении изменения не предусматриваются.

Платиновая Буковина, Черновцы

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