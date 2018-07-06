



В Японии и Китае бушует тайфун Прапиру - 06.07.2018 09:28

Разрушающий тайфун Прапиру бушует в восточной Азии, неся за собой разрушения и человеческие потери. Из-за сильных наводнений и оползней было принято решение осуществить эвакуацию жителй окраин города Киото, что в Японии. В общей сложности, массовая эвакуация коснулась 160 тысяч человек.

О возможной эвакуиации также в случае необходимости уже предупреждены жители префектуры Осака, 20 тысяч человек. Также могут быть эвакуированы 100 тысяч жителей Кобе.

Не обошлось, к сожалению, без жертв, в сливную трубу в префектуре Хиого затянуло 59-летнего строителя, что привело к смерти. Его пытались спасти двое человек, котоыре были травмированы в результате спасательных мероприятий. В общей сложноти, из-за тайфуна пострадали примерно 20 человек.

Более 200 поездов на острове Хоккайдо были отменены. Имеются серьезные трудности с автомобильным транспортом. Любому движению мешают сильные потоки воды, текущие прямо по дорогам.

До этого тайфун Прапиру нанес удар по территориям Китая, в особенности, в юго-западном и северо-западном регионе. Здесь по причине оползней и наводнение погибли примерно 7 человек. Более 260 тысяч жителей пострадали от уара стихии в провинциях Шеньси и Сычуань. Подсчитан примерный экономический ущерб, который составляет свыше 700 миллионов евро.

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