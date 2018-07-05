



Машину після угону поліція знайшла в Хотині - 05.07.2018 17:41

Працівники Хотинського відділення поліції оперативно встановили місцезнаходження зловмисника й транспортного засобу. Поліціянти повернули потерпілому його автівку.

По обіді 4-го липня до поліції звернувся 41-річний житель Новоселиччини. Чоловік розповів, що напередодні вночі невідома особа незаконно заволоділа автомобілем «Форд Фокус» на іноземній реєстрації. На момент скоєння злочину легковик був припаркований на одній із вулиць міста Хотин.

Виїхавши на місце події, слідчо-оперативна група спільно з оперативниками Хотинського відділення поліції встановили, що в ніч з 2-го на 3-тє липня заявник відпочивав у Хотині разом зі своїм 39-річним односельцем. Під час спільного розпиття алкогольних напоїв товариш потерпілого вийшов з приміщення і більше не повертався. А вже зранку заявник помітив відсутність автомобіля. Підозрюючи, що іномарку міг «позичити» друг, чоловік намагався знайти його, але марно.

По гарячих слідах правоохоронці з’ясували, що транспортним засобом потерпілого заволодів його товариш по чарці. Вже невдовзі поліціянти виявили викрадене авто покинутим на одній із вулиць Хотина. Самого ж викрадача працівники поліції знайшли за місцем проживання. Чому викрав іномарку – чоловік так і не зміг пояснити.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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