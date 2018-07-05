На Сторожинеччині виявлені нові посіви коноплі та маку

- 05.07.2018 17:34
На Сторожинеччині виявлені нові посіви коноплі та маку

Строжинецькі поліціянти відпрацьовуючи територію району викрили три ділянки із незаконним посівом нарковмісних рослин.

4-го червня дільничні офіцери поліції Сторожинецького відділу поліції під час обходу території обслуговування виявили та вилучили14 рослин коноплі. На своїй прибудинковій ділянці 30-річний житель села Череша Сторожинецького району займався вирощуванням нарковмісної рослини.

Також під час огляду помешкання молодика поліціянти знайшли два паперові згортки із порошкоподібною речовиною білого кольору ззовні схожою на наркотичну, речовину рослинного походження подібною на канабіс та таблетки схожі на «Субітекс».

Правопорушник раніше скоював подібні злочини та відбував за них покарання у місцях позбавлення волі.

Цього ж дня поліцейські групи реагування патрульної поліції Сторожинецького ВП під час огляду присадибної території одного з мешканців села Слободи-Комарівців викрили та вилучили посів снодійного маку у кількості 120 рослин.

57-річний місцевий житель неодноразово потрапляв поле зору поліції за аналогічні злочини та знову продовжив свою протиправну діяльність.

Ще один незаконний посів нарковмісної культури викрили оперативники Сторожинеччини. Жителька села Костинців на своєму городі вирощувала снодійний мак. Правоохоронці вилучили у жінки 183 кущі макової рослини, яку господиня обробляла для власних потреб.

Все вилучене поліціянти направили на дослідження до Чернівецького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.

За даними фактами внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень пердбачених статтею 309(Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту ) та 310 (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України.

Наразі слідчі звернулися до суду з клопотанням про призначення низки експертиз.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: снодійний мак чернівці, операція ма 2018

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