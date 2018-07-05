



Wizz Air до конца года запустит 11 новых рейсов из Украины - 05.07.2018 16:56

Венгерский авиаперевозчик Wizz Air, специализирующийся на лоукост-перевозках, сообщил о новых рейсах, которые соединят Киев со столицами Бельгии и Франции, а также рядом других европейских городов.

Лоукостер разослал своим клиентам письма, в которых анонсировал новые авиарейсы.

Так, из Киева самолеты венгерского лоукостера будут отправляться в Брюссель, Копенгаген, Париж-Бове, Дортмунд и Мемминген. Между тем, рейсов в Брюссель или Париж в системе бронирования пока что нет.

Отметим, что ранее в Wizz Air сообщали о старте новых 11 рейсов из Украины, которые будут запущены до конца 2018 года.

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