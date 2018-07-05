



На криптовалютах отмыли более 700 млн долларов - 05.07.2018 16:52

С помощью криптовалют мошенникам во всем мире удалось отмыть порядка 761 миллиона долларов, и эти цифры приводятся только за первые шесть месяцев 2018 года.

Такие показатели озвучили представители компании CipherTrace, специализирующефся на кибербезопасности.

Исполнительный директор CipherTrace Дейв Джеванс отметил, что в нынешнем году показатели отмывания незаконным образом полученных денег с помощью криптовалют существенно возрасли, и тенденция показывает, что мошенники на этом вряд ли остановятся. Прогнозы свидетельствуют о том, что до конца года объемы "отмытых" с помощью криптовалют средств достигнут 1,5 миллиарда долларов.

К примеру, мошенники за весь 2017 год отмыли на криптовалютах порядка 266 миллионов долларов, и полугодовой показатель в 2018 году уже в три раза больше, чем за весь прошлый год.

Мошенничества в сфере криптовалюты беспокоят многие страны. Так, для борьбы с перступлениями в этой сфере был создан альянс при участии налоговых служб Великобритании, США, Канады, Нидерландов и Австралии.

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