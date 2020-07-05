



В Китае появилась река с кровавыми водами - 05.07.2018 16:32

Воды реки Сянби, что протекает в китайской провинции Сычуань, окрасились в необычный цвет - река стала кроваво-красной, чем сильно обеспокоила местных жителей.

Многие решили, что ничего хорошего кровавые воды реки не сулят, и это не что иное, как сигнал о приближайщемся конце света.

Местные власти провели расследование, по итогам которого выяснилось, что вода поменяла окраску из-за банальной халатности, а не из-за знаков свыше. Дело в том, что находящаяся неподалеку фабрика Heshun Packaging, которая занимается изготовлением упаковки, допустила разлив краски.

В настоящее время отмечается, что загрязнение краской уже было ликвидировано, и никакой опасности с точки зрения токсичности вода в реке не представляет. Владельцы Heshun Packaging сообщили, что в реку пролился пищевой краситель - глазурь на водной основе, который абсолютно безопасен как для человека, так и для любого представителя флоры и фауны. И даже тот факт, что воды из реки Сянби не используются как источник питьевой воды, это не освободило руководство фабрики Heshun Packaging от уплаты штрафа за нанесенный этим загрязнением ущерб.

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