На новые троллейбусы в Черновцах выделили 24 млн грн

- 05.07.2018 14:54
На новые троллейбусы в Черновцах выделили 24 млн грн

5 июля на сессии Черновицкого городского совета были внесены изменения в городской бюджет. Было решено направить средства в объеме 24 миллиона гривен на модернизацию контактной сети и приобретение нового электротранспорта.

В статутном фонде коммунального предприятия Черновицкое троллейбусное управление осталось 10 миллионов гривен на указанные мероприятия.

Предполагалось, что для создания здоровой конкуренции на рынке пассажирских перевозок, а также для обеспечения качественным транспортным сообщением жителей отдаленных районов Черновцов, где отсутствует контактная сеть, было выдвинуто предложение направить на закупку коммунальных автобусов 34 миллиона гривен. Однако, это предложение депутаты Черновицкого городского совета не поддержали.

В общей сложности, в текущем году ЧТУ получило 48 миллионов гривен на модернизацию сетей и закупку троллейбусов.

В соответствии с программой развития электротранспорта Черновцов, в нынешнем году должны приобрести всего 5 новых, а также 20 б/у троллейбусов.

 

Платиновая Буковина, Черновцы

Ключові слова: чту, троллейбусы черновцы, новые троллейбусы для черновцов

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Машину після угону поліція знайшла в Хотині Працівники Хотинського відділення поліції оперативно встановили місцезнаходження зловмисника й транспортного засобу.
- 05.07.2018 17:41
На Сторожинеччині виявлені нові посіви коноплі та маку Строжинецькі поліціянти відпрацьовуючи територію району викрили три ділянки із незаконним посівом нарковмісних рослин.
- 05.07.2018 17:34
В Чернівцях зникла без вісти 16-річна дівчина Шевченківське відділення поліції Чернівецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області
- 05.07.2018 17:20
Wizz Air до конца года запустит 11 новых рейсов из Украины Венгерский авиаперевозчик Wizz Air, специализирующийся на лоукост-перевозках, сообщил о новых рейсах
- 05.07.2018 16:56
На криптовалютах отмыли более 700 млн долларов С помощью криптовалют мошенникам во всем мире удалось отмыть порядка 761 миллиона долларов
- 05.07.2018 16:52
В Китае появилась река с кровавыми водами Воды реки Сянби, что протекает в китайской провинции Сычуань, окрасились в необычный цвет
- 05.07.2018 16:32
Переговоры по транзиту газа возобновятся 17 июля Переговоры о поставках газа при участии Украины, России и Европейского Союза состоятся в Берлине
- 05.07.2018 14:40
Журнал Петрівський ярмарок 2018 - смотрите онлайн Вышел из печати новый выпуск ежегодного журнала Петрівський ярмарок, который печатается к традиционному черновицкому празднику Петровской ярмарки
- 05.07.2018 12:04
5-6 июля в Украине - высокая пожарная опасность В ряде украинских областей в ближайшие два дня - 5-6 июля - прогнозируется чрезвычайный уровень пожарной опасности
- 05.07.2018 11:10
Через 80 лет на Земле начнется массовое вымирание Ученые Массачусетского технологического университета пришли к выводу, что наша планета начнет умирать примерно через 83 года
- 05.07.2018 10:54

Всі новини