



На новые троллейбусы в Черновцах выделили 24 млн грн - 05.07.2018 14:54

5 июля на сессии Черновицкого городского совета были внесены изменения в городской бюджет. Было решено направить средства в объеме 24 миллиона гривен на модернизацию контактной сети и приобретение нового электротранспорта.

В статутном фонде коммунального предприятия Черновицкое троллейбусное управление осталось 10 миллионов гривен на указанные мероприятия.

Предполагалось, что для создания здоровой конкуренции на рынке пассажирских перевозок, а также для обеспечения качественным транспортным сообщением жителей отдаленных районов Черновцов, где отсутствует контактная сеть, было выдвинуто предложение направить на закупку коммунальных автобусов 34 миллиона гривен. Однако, это предложение депутаты Черновицкого городского совета не поддержали.

В общей сложности, в текущем году ЧТУ получило 48 миллионов гривен на модернизацию сетей и закупку троллейбусов.

В соответствии с программой развития электротранспорта Черновцов, в нынешнем году должны приобрести всего 5 новых, а также 20 б/у троллейбусов.

Платиновая Буковина, Черновцы

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