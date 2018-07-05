Переговоры по транзиту газа возобновятся 17 июля- 05.07.2018 14:40
Переговоры о поставках газа при участии Украины, России и Европейского Союза состоятся в Берлине 17 июля, как отметили представители Еврокомиссии.
Стороны будут поднимать тему транзита российского газа через украинскую территорию после завершения контракта между Газпромом и Нафтогазом, срок которого истекает после 2019 года. Также обсуждение будет касаться ситуации с проектом "Северный поток-2". Напомним, ряд стран Запада выступают против него.
Российских Газпром ранее сообщал, что объемы транзита через Украину могут сохраниться на уровне 10-15 миллиардов кубометров в год, если Нафтогаз сможет обосновать целесообразность нового контракта с экономической точки зрения.
По словам лглавы Нафтогаза Андрея Коболева, из-за прекращения транзита газа через украинскую территорию страна теряет около 3% ВВП, и урон экономике Украины составляет порядка 3,5 миллиардов долларов. Переговоры по этим вопросам продолжаются, так как многие требования и предложения Газпрома необоснованы и буквально находятся за пределами здравого смысла.
О начале расторжения контрактов с Украиной в судебном порядке Газпром заявил 5 марта 2018 года.
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